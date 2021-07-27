Россию призвали смириться с поставками оружия из Турции на Украину

Турецкий профессор призвал Россию смириться с поставками оружия из Турции на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал считает, что России нужно смириться с поставками оружия из Турции на Украину.

По словам Унала, из-за поставки пары десятков БПЛА украинская армия не будет сильнее российской.

- Западные страны, Соединенные Штаты и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница, — заявил специалист в интервью "Ленте.ру".

Унал отметил, что Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, поэтому может выступить посредником между двумя государствами. Он также добавил, что турецко-украинские отношения не представляют угрозы для Москвы.

15 июля военно-морские силы Украины получили первый ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar. Напомним, Киев впервые использовал разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе в апреле этого года. Как уточнялось, беспилотник пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.