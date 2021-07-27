Жителей Европейской России ожидают "приятные" осадки

Синоптик предупредил жителей Европейской России о "приятных" осадках Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей Европейской России ожидает "волна длительной теплой погоды".

- Причем в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а еще и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой теплой погоды. Связано это с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Температуры будут (плюс) 27-29 градусов, что на два-три градуса выше нормы… Но уже в среду, во второй половине дня, в Центральный федеральный округ придут дожди, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Вильфанд рассказал, что наиболее заметные дожди пройдут в среду, 28 июля, и в четверг, 29 июля. После этого будут небольшие осадки, небо будет облачным с небольшими прояснениями.

Ранее Роман Вильфанд сообщил об опасной погоде на юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре. Причиной этому будут холодные воздушные массы, которые идут через Урал и через Поволжье с севера. Он добавил, что 27-28 июля в Хакасии, в центре и на юге Красноярского края ожидаются сильные дождь, гроза, град и ветер. А жителей Урала, Томской, Омской, Новосибирской областей ожидает "по-настоящему холодная погода". Кроме того, на Амуре продолжается "экстремально опасный" подъем реки.