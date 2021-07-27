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Общество27 июля 2021 11:21

Россиянам вернут деньги за проведенный на личные средства газ

Деньги вернут гражданам, которые провели газ до 21 апреля 2021 года
Анастасия РЫШКОВА
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Россиянам вернут деньги за проведённый на личные средства газ.

Россиянам вернут деньги за проведённый на личные средства газ.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Александр Новак на встрече с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком сообщил, что россиянам, которые самостоятельно стали проводить газ в свои дома до начала работы социальной газификации, возместят средства.

"Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а ваша инициатива была поддержана президентом в апреле, то в течение заявочной кампании заявки подавались по старой схеме. Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме", - цитирует пресс-служба "Единой России" Новака.

Турчак поблагодарил правительство за поддержку соответствующей инициативы.

В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками "Единой России" о бесплатном доведении газа до граждан, имеющих домовладения. Планируется провести первый этап до 2023 года, второй - до 2030 года. За программу проведения газа будет отвечать единый оператор газификации.