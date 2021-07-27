В Федерации космонавтики перечислили трудности на модуле "Наука" при полете к МКС

Перечислены трудности на модуле "Наука" при полете к МКС. Фото: Роскосмос

Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов рассказал о внештатных ситуациях при полете модуля "Наука" к Международной космической станции.

- После выведения модуля на орбиту возникли замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, из-за чего "Науку" пришлось ориентировать в пространстве с помощью звездных датчиков, — цитирует Хохлова РИА Новости.

Также эксперты получали информацию о нераскрывшейся антенне системы сближения "Курс", которая потом раскрылась.

Самой тяжелой внештатной ситуацией стала проблема с двигательной установкой модуля. Специалистам пришлось поменять траекторию полета к МКС. Как уточнил Хохлов, экспертам удалось справиться со всеми проблемами, модуль продолжает сближаться с МКС.

Напомним, ранее старый модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, был отстыкован от Международной космической станции при помощи грузового корабля "Прогресс МС-16". Таким образом был освобожден стыковочный узел российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который запланирован на 29 июля.