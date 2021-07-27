Число жертв из-за сильных ливней на западе Индии достигло 192 человек

На западе Индии число жертв из-за сильных ливней достигло 192 человек Фото: REUTERS

Правительство индийского штата Махараштра сообщило, что число погибших из-за сильных ливней на западе страны достигло 192 человек.

- Округ Райгад сообщил о 95 погибших, Сатара - о 45, Ратнагири - о 21, Тхане - о 12, Колхапур - о семи, Синдхудург, Акола, Пуна и Вардха сообщили о двух погибших каждый и в Мумбаи отмечено 4 погибших. Всего 192, — говорится в сообщении.

Отмечается, что как минимум 48 человек получили ранения, еще не менее 25 человек числятся пропавшими без вести. Из пострадавших от стихии районов эвакуировали 229 074 человека.

Ранее власти китайского Шанхая эвакуировали из прибрежных более 360 тысяч жителей в связи с тайфуном "Иньфа". Скорость ветра в шанхайском районе Пудун, больше всего пострадавшим от тайфуна, достигала 24 метров в секунду. С утра в мегаполисе шли проливные дожди, сопровождающиеся шквалистым ветром. Все экстренные службы города переведены в особый режим работы.