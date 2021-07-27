В России планируется ввести сервис для пострадавших от ЧС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России планируется ввести сервис для пострадавших от ЧС. С такой инициативой выступили в МЧС России. Об этом на совещании по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое проводил премьер РФ Михаил Мишустин, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

"В целях обеспечения единства управления при ликвидации ЧС предлагается в каждом регионе при комиссиях по чрезвычайным ситуациям создать постоянно действующие оперативные штабы, руководство которыми возложить на начальников территориальных органов МЧС России", - сказал премьер.

Он отметил, что в данный момент МЧС проводит работы по цифровизации финансовой помощи пострадавшим от ЧС, что позволит ускорить ее получение.

"Это обеспечивает своевременное информирование соответствующих федеральных органов исполнительной власти, а также ускорит соответствующие выплаты пострадавшим", - сказал Мишустин.

Напомним, как ранее сообщал портал kp.ru, в 2021 году под влиянием пожароопасного периода оказались сразу несколько регионов России. Спасатели и пожарные в данный период продолжают бороться с огнем в Карелии, Якутии, Чукотском и Хабаровском крае.