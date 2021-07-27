Россия передала США свои предложения по стратегической стабильности

Россия передала Соединенным Штатам свои предложения по стратегической стабильности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ передала Соединенным Штатам свои предложения по стратегической стабильности перед встречей в Женеве.

- Мы им уже передали на бумаге (наши предложения). Мы в процессе подготовки к сегодняшней встрече высказали ряд соображений дополнительных, в том числе относительно того, какая должна быть повестка дня предстоящей работы, — рассказал дипломат.

Рябков отметил, что мнения Москвы и Вашингтона совпадают не по всем вопросам, однако встреча для того и нужна, чтобы стороны нащупали направления, где есть перспективы для совместной работы.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что российско-американские переговоры по стратегической стабильности пройдут 28 июля 2021 года в Женеве. Напомним, на саммите в Женеве президенты России и США приняли совместное заявление о стратегической стабильности. В частности, в нем говорится, что стороны подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей. Также лидеры двух стран отметили, что Россия и США способны "добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны".