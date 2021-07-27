ВОЗ исключила "российский" штамм коронавируса из списка для отслеживания. Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила из списка для мониторинга вариант "российского" штамма коронавируса AT.1, выявленный в январе 2021 года.

Ранее организация внесла этот штамм в список. Всего в перечне тринадцать штаммов. Это следует из данных на сайте ВОЗ.

Также Всемирная организация здравоохранения ведет список штаммов, представляющих интерес. Речь идет о штаммах, которыми чаще всего болеют люди, и о тех, которые появляются в новых регионах. В списке ВОЗ остаются четыре штамма: «эта» (Великобритания и Нигерия), «йота» (США), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что в России есть оригинальные варианты мутаций инфекции. В ВОЗ не называют коронавирус АТ.1 «российским», специалисты считают, что страны не должны подвергаться стигматизации.