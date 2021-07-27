В Госдуме предложили запретить тратить детское пособие не на ребенка

В Государственной думе предложили запретить тратить детское пособие не на ребенка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Курганская облдума внесла в Государственную думу проект закона, согласно которому предложено запретить тратить детское пособие на товары, работы и услуги, не предназначенные для ребенка. В частности, на алкогольную продукцию и табак. Соответствующий документ был опубликован в базе данных Госдумы.

Изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Также российскому правительству предложено определить перечень товаров, услуг и работ, которые не предназначены для детей.

Кроме того, авторы выступили за создание "социального электронного счета", который должен стать одним из механизмов контроля расходования пособия.

Ранее сенатор Андрей Кутепов разработал проект закона, согласно которому предлагается наказывать административным арестом или штрафом за неуплату алиментов бывшим супругам. В разговоре с журналистами автор инициативы отметил, что сейчас предусмотрена административная ответственность только за неуплату алиментов детям или нетрудоспособным родителям. При этом в Семейном кодексе указано, что право на алименты имеет и бывший супруг.