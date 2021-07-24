При попытке построить забор на границе с Белоруссией у Литвы закончилась «колючая проволока»

Литва решила огородиться от Белоруссии. Фото: Министерство обороны Литвы

Что происходит на свете? Только кому-то стоит пойти по пути Украины, как это начинание терпит крах. Помните, совсем недавно я писал, что Литва решила огородиться от Белоруссии забором на границе. Нет иначе никакого способа остановить поток беженцев их стран Ближнего Востока, которые следуют транзитом через Белоруссию. Лукашенко сдерживал их, но потом обиделся за введенные против РБ Евросоюзом санкции и сказал, что больше никого задерживать не станет. После чего Литва затрещала по швам.

И тогда было принято решение пойти по пути Украины и построить на границе забор. Киев в 2014 году с подачи тогдашнего премьер-министра страны Арсения Яценюка объявил о строительстве стены на границе с Россией (кстати, не делимитированной до сих пор), потом стена превратилась в забор из сетки-рабицы, а в итоге, кроме как распилить деньги на проекте, больше ничего сделать не удалось.

Литва учла этот печальный опыт и на стену не замахивалась с самого начала. Говорили про забор. Потом решили отказаться и от забора, заменив его растянутой колючей проволокой. Но – зрада подкралась незаметно – оказалось, что такого количества колючей проволоки в республике просто нет. Проволока кончилась. Есть лишь немного в армейских резервах, но того запаса хватит лишь на 4,5 км. А из почти 700 километров границы с Белоруссией надо оборудовать почти 600 км.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас начал срочные переговоры со странами ЕСА о закупке столь важного стратегического материала. Правительство стало искать деньги, а вернее, источник, откуда можно эти деньги получить. По всей видимости, речь может даже идти о кредите. Литовцы стали очень прозрачно намекать, что не прочь получить «колючку» в подарок. пусть даже не на всю протяженность границы, хотя бы километров на 200, но желающих стать Дедами Морозами пока не нашлось. Тем более, в середине лета.

Необходимое количество колючей проволоки, безусловно, есть у Польши. Но Варшава сама сейчас сильно озадачена. У нее протяженность границы с Литвой 104 километра, и никто им не дал гарантий, что литовцы смогут перекрыть поток нелегальных беженцев к западным соседям. А кроме того, почти 400 километров составляет протяженность белорусско-польской границы. И кто вам сказал, что президент Белоруссии не откроет для сирийцев и иракцев границу и с Польшей. А там еще, смотришь, скоро появятся и толпы нелегалов из Афганистана.

В общем, Польша совершенно справедливо полагает, что своя «колючка» ближе к телу. Может, за деньги она бы еще и согласилась помочь, продав часть своих запасов. Но денег-то пока нет. А о «подарках» в такой ситуации речь идти не может.

Ничего личного, просто бизнес.