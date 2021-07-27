Тимаков: появившиеся в России штаммы коронавируса не представляют угрозы

Евгений Тимаков заявил, что появившиеся в России штаммы коронавируса не представляют угрозы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что появившиеся на территории России штаммы коронавирусной инфекции оказались неопасными.

Он отметил, что особого внимания требуют патогенные штаммы вроде бразильского, великобританского, индийского и южноафриканского.

- Остальные мутации, которые были, <...> северо-западный штамм, и сибирский наш штамм, и еще около 15 тысяч различных видоизменений, которые у нас были выявлены в России, они не имеют эпидемиологической опасности, потому что они <...> не стали более заразными, не стали больше поражать наши органы и ткани, поэтому эти штаммы не стали жизнеспособными, — рассказал специалист в эфире радиостанции "Вести FM".

Тимаков добавил, что индийский штамм становится более устойчивым и легче проникает в организм.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила из списка для мониторинга вариант "российского" штамма коронавируса AT.1, выявленный в январе 2021 года. Ранее организация внесла этот штамм в список. Всего в перечне тринадцать штаммов. Это следует из данных на сайте ВОЗ. Также Всемирная организация здравоохранения ведет список штаммов, представляющих интерес. В перечне остаются четыре штамма: "эта" (Великобритания и Нигерия), "йота" (США), "каппа" (Индия) и "лямбда" (Перу).