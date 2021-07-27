КНДР и Южная Корея восстановили разорванные в 2020 году линии связи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разорванные линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановлены. Две страны смогли прийти к общим договоренностям по этому вопросу. Об этом во вторник сообщила президентская администрация Республики Корея. Связь налажена впервые за 14 месяцев с момента прекращения работы всех линий 9 июня 2020 года.

"Южная и Северная Корея 27 июля в 10.00 решили восстановить бывшие разорванными все это время линии связи и провели первый звонок… Мы надеемся, что восстановление межкорейской линии связи положительно отразится на развитии и восстановлении межкорейских отношений", — заявили в пресс-службе.

Линии связи были разорваны между странами летом 2020 года, когда межкорейские отношения обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок.