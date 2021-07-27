Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи "борщевого набора" в рознице и опте

В Минсельхозе сообщили о снижении цен на овощи "борщевого набора" в рознице и опте Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил о снижении стоимости овощей "борщевого набора" в рознице и опте.

- Как отметил глава ведомства, сейчас в целом цены на овощи борщевого набора как у сельхозпроизводителей, так и в рознице имеют тенденцию к снижению. В том числе с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук, — говорится в сообщении ведомства.

Патрушев также сообщил, что уборка урожая началась в большинстве регионов РФ. Зерновые культуры собраны с площади более 13 миллионов гектаров, намолочено почти 45 миллионов тонн, что выше аналогичных показателей 2020 года.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора" и ожидает, что оно продолжится. Она отметила, что по "борщевому набору" происходило сезонное движение вкупе с более быстрым исчерпанием запасов прошлого урожая, а вот цены на сахар и подсолнечное масло в России в основном поднялись под влиянием мировой конъюнктуры.