Россия внесла в ООН проект первой в мире конвенции против киберпреступности Фото: REUTERS

Россия внесла в ООН проект первой в мире конвенции по противодействию использования информационных технологий в преступных целях, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Конвенция была внесена российской делегацией в ООН во время встречи с и.о. исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом. Документ предусматривает борьбу с незаконным использованием криптовалюты и киберпрестпуностью, в том числе производством медицинской продукции и наркотиков, передает ТАСС.

«Проект конвенции учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний), расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов», – рассказали в Генпрокатуре.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле заявили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выразили готовность действовать вместе против киберпреступности.