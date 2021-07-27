Португалия попросила европейские страны поделиться с ней вакцинами от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Португалия намерена ускорить вакцинацию своего населения от коронавируса и попросила другие европейские страны поделиться с ней запасами препаратов от COVID-19, сообщила по итогам совещания, посвященного эпидемиологической ситуации в стране глава Минздрава республики Марта Темида.

Лиссабон рассчитывает в течение трех недель получить около миллиона доз вакцин от коронавируса. Так, 300 тысяч доз могут быть направлены Италией. Кроме того, Португалия уже получила порядка 290 тысяч доз от Норвегии и 200 тысяч – от Венгрии.

На сегодняшний день в стране полностью вакцинированы примерно 4,5 миллиона жителей. К концу августа власти Португалии планируют привить от ковида 70% населения, а до начала учебного года начать вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет.

Как писал сайт kp.ru, сейчас в Евросоюзе полный курс вакцинации прошли почти 55% жителей.