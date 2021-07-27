Россиянам дали советы, как не попасться на мошенническую рассылку

Часто преступники пытаются убедить жертву, что ей положен крупный выигрыш Фото: REUTERS

Руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко дал совет как не попасться на уловки мошенников, которые то и дело выдумывают новые способы обмана россиян.

Один из последних методов – это рассылка об организованных мессенджерами розыгрышах денежных призов. Сообщения о выигрышах одна из самых популярных схем преступников. Люди часто верят в выигрыши и переходят по ссылкам.

- Чтобы не попасться на удочку мошенников, стоит быть внимательными: критически относиться ко всем крайне щедрым предложениям в Cети вне зависимости от того, где пришло сообщение — в мессенджере, на почте или в социальных сетях, - советует Марченко в беседе с газетой "Известия".

Каждое сообщение о выигрыше или выплате эксперт советует проверять на официальном сайте той организации. Нужно убедиться, действительно ли проводится какая-то акция или это преступники замаскировались под известный ресурс.

Критично стоит относиться не только к ссылкам, которые приходят с неизвестных номеров, но и к тем, которые присылают друзья и знакомые. Защитой от сомнительных ссылок станут различные программы, которые заблокируют переход на фишинговый или скам-сайт, в том числе из популярных мессенджеров.

Ранее эксперты посоветовали надежный способы хранения паролей к соцсетям и личным кабинетам. Во время активного развития хакерских программ безопаснее стало хранить важные данные на на обычном листе бумаги, а вот доверять сведения специальным программам опасно, сообщает телеканал "360".