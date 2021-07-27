Минздрав РФ разработает новые меры борьбы с курением Фото: Екатерина СЕМЕНОВА

Министерство здравоохранения России разработает новые меры борьбы с куреним, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

В их числе планируется проработать производство стандартных по размеру и обезличенных сигаретных пачек, 75% площади которых будут занимать рисунки или фотографии о вреде курения. Кроме того, рассматривается запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех изделиях, содержащих никотин, написал Салагай в своем Telegram-канале.

«В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», – отметил замглавы Минздрава РФ.

Как писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире. ВОЗ рекомендовала правительствам ввести соответствующие нормативные акты, «чтобы остановить некурящих людей от употребления табака и предотвратить возврат курения в норму в обществе».