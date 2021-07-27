ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всемирная организация здравоохранения призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире.

В докладе, опубликованном на сайте ВОЗ, предлагается в частности ввести ограничения на маркировку о вреде электронных сигарет. Отмечается, что производители вводят детей и подростков в заблуждение, используя в рекламе информацию о «тысячах привлекательных ароматов». ВОЗ рекомендовала правительствам ввести соответствующие нормативные акты, «чтобы остановить некурящих людей от употребления табака и предотвратить возврат курения в норму в обществе».

Как отметили в организации, сейчас в мире около 5,3 миллиарда человек видят графическую информацию о вреде курения, однако этого недостаточно, учитывая появление новых способов табакокурения. В ВОЗ подчеркнули, что люди, куря электронные сигареты, часто не могут правильно оценить уровень риска для здоровья.

Доля людей, употребляющих табак, снизилась, но общее количество курящих составляет 1 миллиард человек, и это достаточно высокий показатель, сообщили в организации. В докладе также говорится, что ежегодно от табакокурения умирают 8 миллионов человек.

Напомним, ранее крупнейший производитель сигарет Philip Morris заявил, что прекратит продажу сигарет Marlboro в Британии в течение следующих десяти лет.

Сайт kp.ru писал, как курение вейпов разрушает легкие.