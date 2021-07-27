Wildberries не ждет негативного влияния на компанию от украинских санкций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Популярный онлайн-ритейлер Wildberries не ждет негативного воздействия на свою деятельность из-за введения украинскими властями санкций против компании.

В пресс-службе сообщили, что несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в стране составляют всего 0,01% в текущем обороте Wildberries.

- Таким образом, по мнению компании, введенные ограничения в виде санкций могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям государства, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам, - говорится в сообщении компании 27 июля.

Ранее сайт kp.ru писал, что 23 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского интернет-магазина Wildberries и ее подразделений на Украине, в Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.