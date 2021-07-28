Чукотка, ЯНАО и Москва названы регионами России с самыми высокими зарплатами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России первое место в рейтинге по уровню зарплат занимает Чукотка, на второй строчке - ЯНАО, а на третей - Москва. К такому выводу пришли эксперты, которые составляли рейтинг социально-экономической устойчивости регионов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Об этом пишут "Известия".

Стоиит отметить, что в прошлом году самая высокая средняя заработная плата за период с января по сентябрь 2020 была зарегистрирована на Чукотке. Там впервые девять месяцев года этот показатель в регионе составил 116,4 тысячи рублей. На втором месте оказались зарплаты жителей Ямало-Ненецкого АО - 110 тысяч рублей. А замыкает тройку замкнула Магаданская область, где средняя зарплата составила 96,2 тысячи рублей.