Разработчик вакцины от коронавируса BCD-250 рассказал о ее "начинке" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России Минздрав выдал разрешение на клинические исследования пятой отечественной вакцины против коронавируса. Вице-президент по ранней разработке и исследованиям компании BIOCAD Павел Яковлев рассказал Kp.ru об особенностях "начинки" этой вакцины.

По словам эксперта, прежде всего нужно понимать, что такое аденоассоциированные вирусы.

- Аденоассоциированные вирусы известны тем, что весьма хорошо проникают внутрь клеток и доставляют свой ценный груз. В нашем случае это гены, кодирующие фрагменты SPIKE-белка коронавируса и необходимые для выработки иммунитета, - объяснил специалист.

Также Яковлев добавил, что несмотря на эту способность, особенность "начинки" вакцины от коронавируса BCD-250 не связана с годами работы. Это значит, что у привившегося иммунитет будет продолжительным, но не факт, что он сможет сохраниться на несколько лет.

- Сколько именно он будет сохраняться, нам покажут только клинические исследования, - рассказывает представитель команды разработчиков.

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