Разработчик назвал пять ожидаемых преимуществ вакцины от коронавируса BCD-250 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения РФ уже выдало разрешение на клинические исследования пятой российской вакцины против коронавируса. О том, чем хорош этот препарат и какие у него отличительные особенности, kp.ru рассказал вице-президент по ранней разработке и исследованиям компании BIOCAD Павел Яковлев.

BCD-250 - это техническое название вакцины, аббревиатура, которая образована от названия компании BIOCAD, а указанный номер отражает сквозную внутреннюю кодировку проектов компании.

По словам эксперта, после регистрации вакцины, она получит другое, более звучное название для применения на фармрынке. Яковлев также отметил, что пока исследования продолжаются, но те результаты, которые уже получены, просто не могут не радовать.

Пять ожидаемых преимуществ вакцины BCD-250 (пока это именно ожидания и прогнозы, которые должны быть подтверждены в ходе клинических исследований вакцины):

1. Минимум противопоказаний и побочных эффектов;

2. Менее высокие дозы вакцины достаточны для выработки эффективной защиты от covid-19;

3. Продолжительность протективного (защитного) эффекта;

4. Возможность оперативного обновления "начинки" вакцины при серьезных мутаций коронавируса;

5. Возможность применения вакцины у детей, а также пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

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