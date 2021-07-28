Политолог предупредил украинцев: Готовьтесь "ползти на коленях" к России за газом

Политолог Дмитрий Корнейчук рассказал гражданам Украины то, что "власть им не говорит". По его мнению, в будущем для страны существуют риски дефицита газа из-за открытия трубопровода "Северный поток - 2".

По его мнению, Украина может остаться без голубого топлива даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 миллиардов кубометров. Однако с 2015 года Украина покупает "мифический" европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы, считает политолог.

- ... или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто совсем останемся без газа. , - заявил Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.