В "Векторе" рассказали о сроках завершения пандемии коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

Руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о возможных сроках завершения пандемии.

По его мнению, если темпы вакцинации населения от коронавируса во всем мире останутся на текущем уровне, то, вероятнее всего, пандемия станет "затяжной" и в 2022 году не закончится.

- Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией covid-19 еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее, - рассказала специалист РИА Новости.