Самолет Москва - Самара вернулся в Шереметьево из-за течи топлива. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирский Boeing 737, который вылетел 28 июля в 06:25 (по мск) в Самару из Москвы, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за предположительной течи топлива из двигателя. На борту находились 60 человек.

"Самолет Boeing 737, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево. Посадка прошла благополучно. Предварительная причина возврата - течь топлива из двигателя", - сказал собеседник агентства ТАСС в авиационных кругах.

По данным информационного табло, самолет вылетел из московского аэропорта по графику, без задержек. Через всего 40 минут полета он вернулся в аэропорт вылета. Причина течи топлива устанавливается.

Ранее портал kp.ru сообщал о подобной ситуации. Вылетевший в Лиссабон из Шереметьево самолет 18 июля вернулся в московский аэропорт. Причиной стала забастовка рабочих аэропорта в Португалии, которые требовали выплаты зарплаты.