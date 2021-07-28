Состояние здоровья экс-президента Украины Кравчука после операции ухудшилось. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце. По данным "24 канала" состояние политика ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом издание APnews, ссылаясь на источники, близкие к окружению экс-президента, заявили, что динамика его выздоровления медленная.

"Так и есть. Леонид Макарович действительно находится в реанимации, ему была проведена сложная операция, которую нужно было срочно делать. Это операция на сердце и не только. И после операции он до сих пор находится в реанимации на ИВЛ. Очень-очень постепенно, очень медленная динамика выздоровления. Пока никто ничего не комментирует, ни врачи, никто", — приводит слова источника издание на своем сайте.

Ранее портал kp.ru сообщал, что Кравчук перенес плановую операцию на сердце. Пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что вопрос замены главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе не рассматривался.