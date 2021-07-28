В России продлили продажи путевок по программе туристического кешбэка до 31 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральное агентство по туризму продлило окно продаж путевок в рамках программы туристического кешбэка до 31 августа.

«По решению Ростуризма сегодня окно продаж продлено до 31 августа. Ранее планировалось, что оно продлится до 31 июля», – сказано на сайте ведомства.

Осенний этап программы туристического кешбэка начался 16 июня 2021. Отмечается, что за все время действия программы с 2020 года ее участниками стали более 2 миллионов человек. Они приобрели туров на общую сумму около 35,5 миллиарда рублей. Автоматически туристам вернулось порядка 6,7 миллиарда.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 правительство России решило направить еще 4,5 миллиарда рублей на детский туристический кэшбэк. Кроме того, период действия программы детского туристического кэшбэка был расширен с 10 мая по 20 сентября 2021.