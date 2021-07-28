Аналитики назвали регионы России с самыми высокими зарплатами
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фонд развития гражданского общества составил рейтинг социально-экономической устойчивости регионов. Исследование проводилось на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. И вобрало в себя сведения о благосостоянии субъектов страны, уровне заработных плат и других показателей. В итоге эксперты назвали регионы, где жить комфортнее всего и в которых наиболее сильная экономика.
Самые экономически-устойчивые регионы:
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Чукотка,
Москва, НАО и Сахалинская область,
Магаданская область,
ХМАО,
Мурманская область и Якутия,
Санкт-Петербург,
Коми,
Красноярский край,
Тюменская область.
Устойчивые регионы:
Тюменская область,
Московская область,
Иркутская область,
Камчатский край,
Ленинградская область,
Кемеровская область,
Хабаровский край,
Татарстан,
Свердловская область,
Калужская область,
Томская область,
Карелия,
Вологодская область,
Амурская область.
В третий блок попали менее устойчивые регионы: Архангельская область, Хакасия, Челябинская область, Приморский край, Белгородская область, Пермский край, Тульская область, Забайкальский край, Омская область, Астраханская, Новосибирская, Самарская, Липецкая области.
Если говорить о зарплатах, то в лидерах оказалась вовсе не Москва. Выше всего средние выплаты на Чукотке, сообщает газета "Известия".
Регионы, где самые высокие средние зарплаты:
Чукотка,
ЯНАО,
Москва,
Магаданская область,
Сахалинская область,
НАО,
Камчатка,
ХМАО,
Якутия,
Санкт-Петербург.
А вот рейтинг дороговизны жизни несколько отличается от зарплат.
Минимальная стоимость жизни в Регионах:
ЯНАО,
Москва,
Сахалинская область,
Чукотка,
Магаданская область,
НАО,
Санкт-Петербург.
Ранее Москва в третий раз возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Вторым после столицы в рейтинге, также в третий раз, стал Татарстан, а третье место получила Тюменская область. На четвертой строчке Тульская область, а закрывает первую пятерку - Республика Башкортостан, сообщает Пятый канал.