Аналитики назвали регионы России с самыми высокими зарплатами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фонд развития гражданского общества составил рейтинг социально-экономической устойчивости регионов. Исследование проводилось на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. И вобрало в себя сведения о благосостоянии субъектов страны, уровне заработных плат и других показателей. В итоге эксперты назвали регионы, где жить комфортнее всего и в которых наиболее сильная экономика.

Самые экономически-устойчивые регионы:

Ямало-Ненецкий автономный округ,

Чукотка,

Москва, НАО и Сахалинская область,

Магаданская область,

ХМАО,

Мурманская область и Якутия,

Санкт-Петербург,

Коми,

Красноярский край,

Тюменская область.

Устойчивые регионы:

Тюменская область,

Московская область,

Иркутская область,

Камчатский край,

Ленинградская область,

Кемеровская область,

Хабаровский край,

Татарстан,

Свердловская область,

Калужская область,

Томская область,

Карелия,

Вологодская область,

Амурская область.

В третий блок попали менее устойчивые регионы: Архангельская область, Хакасия, Челябинская область, Приморский край, Белгородская область, Пермский край, Тульская область, Забайкальский край, Омская область, Астраханская, Новосибирская, Самарская, Липецкая области.

Если говорить о зарплатах, то в лидерах оказалась вовсе не Москва. Выше всего средние выплаты на Чукотке, сообщает газета "Известия".

Регионы, где самые высокие средние зарплаты:

Чукотка,

ЯНАО,

Москва,

Магаданская область,

Сахалинская область,

НАО,

Камчатка,

ХМАО,

Якутия,

Санкт-Петербург.

А вот рейтинг дороговизны жизни несколько отличается от зарплат.

Минимальная стоимость жизни в Регионах:

ЯНАО,

Москва,

Сахалинская область,

Чукотка,

Магаданская область,

НАО,

Санкт-Петербург.

Ранее Москва в третий раз возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Вторым после столицы в рейтинге, также в третий раз, стал Татарстан, а третье место получила Тюменская область. На четвертой строчке Тульская область, а закрывает первую пятерку - Республика Башкортостан, сообщает Пятый канал.