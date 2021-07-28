Оператор сообщил о завершении строительства «Северный поток - 2» на 99%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что российский газопровод "Северный поток 2" построен на 99%. Отмечено, что судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - сказано в сообщении оператора.

Ранее портал kp.ru сообщал, что газопровод «Северный поток – 2» должен быть достроен к концу августа. Об этом заявил в среду, 28 июля, на пресс-конференции главный исполнительный директор австрийской компании OMV Райнер Зеле. Он отметил, что первые поставки по газопроводу ожидаются уже в этом году.

Напомним, что газопровод "Северный поток - 2" подразумевает строительство двух нитей общей протяженностью 2,5 тысячи километров. Газопровод протянется по дну Балтийского моря и соединит Россию и Германию.