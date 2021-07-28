Глава OMV: «Северный поток – 2» достроят к концу августа

В Австрии считают, что «Северный поток – 2» достроят к концу августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газопровод «Северный поток – 2» должен быть достроен к конце августа, сообщил на пресс-конференции главный исполнительный директор австрийской компании OMV Райнер Зеле.

По его словам, первые поставки газа по трубопроводу ожидаются уже в этом году. Он также сказал, что приветствует соглашение между Соединенными Штатами и Германией по «Северному потоку – 2». Документ ускорит строительство газопровода, отметил глава OMV.

В свою очередь финансовый директор OMV Райнхард Флори сообщил, что австрийская компания инвестировала в проект 800 миллионов евро.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в 2021 году.

Как писал сайт kp.ru, США и ФРГ нашли решение по проекту газопровода, отметив, что Германия будет работать над обеспечением транзита газа через Украину. Но при этом Берлин будет настаивать на санкциях Брюсселя в том случае, если Москва станет использовать «Северный поток – 2» как инструмент воздействия на другие страны. В России отметили, что газопровод не станет «оружием».