В Кремле нет данных о сроках начала поставок иностранных вакцин в РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет данных о сроках начала поставок иностранных вакцин в Россию.

"AstraZeneca пока в Россию не попадала, и у меня данных на этот счет никаких нет", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли эта и другие вакцины появиться в России. "Мне неизвестно об этом, лучше адресовать этот вопрос в правительственный штаб", - сказал представитель Кремля журналистам в среду, 28 июля.

Ранее Минздрав России разрешил клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" и препарата компании AstraZeneca. Цель исследования изучить безопасность и иммуногенность в комбинации препаратов для профилактики коронавируса у взрослых.

Напомним, как ранее писал портал kp.ru, Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавиуса. Об этом стало известно в августе прошлого года. Препарат центра имени Гамалеи получил название "Спутник V". В данный момент он зарегистрирован более чем в 66 странах мира.