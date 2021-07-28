Милонов предложил на время передать Путину ядерный чемоданчик Байдена Фото: Иван Макеев

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена необходимо временно отстранить от управления ядерным оружием в связи с нестабильной ситуацией в США и состоянием самого американского лидера. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

По мнению парламентария, ядерный чемоданчик Байдена нужно временно передать президенту России Владимиру Путину. Как считает Милонов, дальнейшие санкции Вашингтона против Москвы будут означать, что президент США «впал в окончательный маразм». В такой ситуации обладание Байденом ядерной кнопкой может нести угрозу глобальной катастрофы, рассказал депутат «Газете.ru».

«Они по уровню стабильности приближаются к Украине. Поэтому надо у него ядерный чемоданчик забрать и отдать Путину, пусть он пока у него хранится. Наши офицеры обеспечат сохранность ядерной кнопки американцев», – заявил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее американский лидер заявил, что Путин руководит экономикой, у которой есть только ядерное оружие и нефтяные скважины.