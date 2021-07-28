Попова: коронавирус стал активнее мутировать Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирусная инфекция стала активнее мутировать в последние полгода. Об этом в среду, 28 июля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Этот вирус мы знаем не так давно, чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много. Но есть данные о том, что последние шесть месяцев инфекция очень интенсивно мутирует, коронавирус он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад, - отметил она в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Как писал сайт kp.ru, ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил, что появившиеся на территории нашего государства новые штаммы коронавирусной инфекции оказались неопасными. По словам врача, особого внимания в настоящее время требуют патогенные штаммы коронавируса, например, бразильский, британский, индийский и южноафриканский.