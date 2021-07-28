При крупном пожаре в Анталье пострадали 53 человека Фото: кадр из видео

В результате крупного лесного пожара в турецкой провинции Анталья пострадали по меньшей мере 53 человека, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

В эфире телеканала NTV Пакдермирли рассказал, что власти были вынуждены эвакуировать четыре района. Пожар повредил дома, тяжелые ранения получил водитель пожарной машины, которая перевернулась во время тушения огня.

Причина ЧП выясняется. По словам министра, рассматриваются две версии произошедшего.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 28 июля, масштабные лесные пожары вспыхнули в районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья. К тушению огня было привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.

Возгорание началось во второй половине дня, из-за сильного ветра огонь быстро распространился на огромной территории и продолжает наступать. Как сообщил мэр Антальи Мухиттин Беджек, опасности для туристических объектов пока нет.