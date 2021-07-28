На Украине средняя зарплата впервые превысила 500 долларов Фото: REUTERS

На Украине средняя номинальная зарплата штатного работника в июне текущего года составила 14 313 гривны, впервые превысив отметку в 500 долларов. Об этом в среду, 28 июля, говорится в сообщении на сайте Государственной службы статистики.

Их информации Госстата следует, что это самый высокий уровень зарплаты в истории Украины. Самым высокими зарплаты оказались в Киеве – жители столицы в среднем получают 751 доллара. Самая низкая оплата труда в Кировоградской области – 422 доллара.

До этого достаточно высокая по украинским меркам средняя зарплата на уровне 400 долларов фиксировалась летом 2008 года, однако после начала кризиса в государстве данный показатель резко снизился. Второй раз до 400 долларов зарплата на территории Незалежной выросла только в июне 2019 года.

Эксперты отмечают, что при этом рост начисленной заработной платы не компенсирует подорожания товаров и услуг на Украине, а также высоких тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.