Реальные зарплаты россиян выросли на 3,3% в мае 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Реальные заработный платы жителей России в мае текущего 2021 года выросли на 3,3 процента по сравнению с апрелем прошлого года и сократились на 1,7 процента по сравнению с апрелем этого года. Об этом в среду, 28 июля, говорится в материалах Росстата.

По информации специалистов службы, за январь-май текущего года реальные зарплаты россиян увеличились на три процента в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников российских организаций в апреле составила 56,171 тысячи рублей, показатель увеличился на 9,5 процента в годовом выражении. За январь-май номинальные зарплаты выросли на 8,8 процента по сравнению с уровнем прошлого года.

Напомним, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России, в 2021 году рост реальных зарплат на территории страны составит 2,2 процента. При этом среднемесячная зарплата россиян вырастет почти на пять тысяч рублей по отношению к уровню прошлого года и превысит 56 тысяч рублей.