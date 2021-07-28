Байден встретился с Тихановской в Белом доме Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что встретился с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской в Вашингтоне. Встреча прошла в среду, 28 июля, в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Джозеф Байден отметил, что США поддерживают народ Белоруссии в «стремлении к демократии и правам человека».

- Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме этим утром. Американская сторона полностью поддерживает белорусский народ в его стремлении к демократии и универсальным правам человека, - написал президент США.

Как писал сайт kp.ru, накануне Литва отказала Белоруссии в выдаче бывшего кандидата в президенты республики и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Генеральный прокурор Белоруссии сообщил, что в ответе литовской стороны по этому поводу не было приведено должной мотивировки.