Пшеницу – в Грецию, белевскую пастилу – в Китай: Тульские компании расширяют географию экспорта

Тульскую органическую пшеницу теперь покупают потребители из Греции. Фото: пресс-служба Правительства Тульской области.

Предприятия Тульской области активно осваивают зарубежные рынки. Только за первые шесть месяцев 2021 года общий объем экспорта в регионе вырос на 11,7 % (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил почти 1,4 млрд долларов США. Благодаря помощи областного Центра поддержки экспорта производители стали чаще получать заказы от иностранных партнеров, используя для этого современные технологии и инструменты поиска партнеров за рубежом.

Так, в апреле этого года губернатор Тульской области Алексей Дюмин посоветовал Центру поддержки экспорта помочь экологическому агропроизводству «Черный хлеб» из Алексино представить свою продукцию на популярной международной электронной торговой площадке Alibaba.com. Каталог органической продукции производителя вызвал большой интерес, и в итоге компания получила заказ на поставку 21 тонны органической пшеницы спельты клиенту из Греции. Первая партия товара уже отправилась к греческим партнерам.

Еще одна тульская компания «Старые традиции» в конце прошлого года разместила свой каталог на китайской специализированной площадке по продаже продуктов питания Epinduo.com. А в июне этого года заключила крупный контракт на поставку в Китай белевской пастилы.

Кроме того, тульскую продукцию теперь пробуют пассажиры самолетов. С мая на рейсах «Аэрофлота» пассажирам предлагаются батончики тульского производителя КФ «Тореро». А с июля их начнут подавать на рейсах авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Royal Flight».

- Размещение товара на популярных международных маркетплейсах в современных реалиях – это возможность для тульского предпринимателя расширить географию продаж, популяризировать продукцию и получить дополнительную прибыль, – комментирует министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов. Напомним, Центр поддержки экспорта оказывает услуги предпринимателям в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». С этого года 40 субъектов РФ в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» внедряют у себя Региональный экспортный стандарт. В него входят 15 инструментов поддержки предприятий, которые местные власти развивают, чтобы помочь производителям вывести продукцию на международные рынки. По внедрению Регионального экспортного стандарта Тульская область лидирует среди субъектов Центрального федерального округа.