В Минтруде рассказали, что почти все работающие россияне вернулись с удаленки

Только 5% сотрудников остались трудиться в дистанционном режиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Министерстве труда РФ поделились данными по занятости россиян. Почти все сотрудники, которых во время пандемии перевели на дистанционную работу, вернулись на свои работе места в офисы.

- На удаленной работе, по данным мониторинга, продолжают оставаться порядка немногим более 5% сотрудников, — сообщает пресс-служба ведомства.

Остальные вернулись к классическому формату занятости. Пока о повторном возвращении к удаленному режиму речи не ведется.

Бизнес активно участвует в вопросах вакцинации, многие работодатели просят сотрудников более ответственно подходить к данному вопросу.

Регионы, где активнее уходили на удаленку:

Москва,

Московская область,

Санкт-Петербург,

Свердловская область,

Новосибирская область.

В ведомстве прогнозируют, что в долгосрочной перспективе число сотрудников, работающих на удаленке, будет расти. Это произойдет из-за удобства данного формата.

- До 10% работающих россиян будут трудиться удаленно в будущем. Это порядка 5,5 млн работников, — цитирует Ридус сообщение ведомства.

Ранее стало известно, чем на самом деле россияне занимаются на удаленке.Многие успевают делать ремонт, осваивают йогу и кулинарное мастерство, а еще находят немного времени на работу.