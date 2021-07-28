Реальные доходы россиян выросли на 6,8% впервые с начала пандемии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реальные располагаемые доходы граждан России за вычетом обязательных платежей во втором квартале текущего 2021 года впервые выросла с начала пандемии коронавирусной инфекции. Рост показателя составил 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата в среду, 28 июля.

Вместе с тем рост реальных располагаемых доходов россиян к первому кварталу текущего года составил 14,6 процента. За первое полугодие показатель вырос на 1,7 процента к аналогичному периоду 2020 года.

Реальные денежные доходы выросли во втором квартале на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 13,8 процента по сравнению с первым кварталом текущего 2021 года. Денежные доходы в среднем на душу населения во втором квартале составили 37 866 рублей.

Как ранее писал сайт Kp.ru, по информации Росстата, реальные зарплаты россиян в мае этого года увеличились на 3,3 процента по сравнению с апрелем прошлого года.