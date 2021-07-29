В США республиканцы пригрозили блокировать назначения в Минфин без санкций по "Северному потоку - 2" Фото: REUTERS

В США сенатор-республиканец Пэт Туми и его 11 однопартийцев, члены банковского комитета верхней палаты Конгресса, выдвинули ультиматум.

Все они пригрозили заблокировать утверждение двух кандидатур в Минфин страны в случае, если администрация действующего президента Джо Байдена не будет вводить новых санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

- "Северный поток - 2" наносит прямой ущерб интересам нацбезопасности США … Если (строительство) будет завершено, это усилит <...> вредоносное влияние России на Европу и приведет к дестабилизации хрупкой безопасности Украины, - говорится в документе.