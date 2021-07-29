Сенатор Пушков указал на ложь в словах Зеленского Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского, когда он комментировал статью российского лидера Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.

По мнению Пушкова, в своей речи украинский президент "юлит и изворачивается", поскольку у него нет возможности предоставить доказательства о древности Украины.

- Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. <…> Киевская Русь была, а не Украина - это и есть факт, - написал Пушков в посте в своем в Telegram-канале.