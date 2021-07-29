Последние новости на утро 29 июля 2021: В Болгарии 10 тысяч людей погибли от коронавируса из-за ошибок властей

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 29 июля 2021 года.

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса стоили стране десяти тысяч жизней. По словам главы ведомства, изначально в программе по вакцинации населения не было предусмотрено приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые могут осложнить течение болезни. Также министр признал, что другими ошибками стали плохая логистика и выбор препарата AstraZeneca.

Устроивший стрельбу по школьникам в Казани, обвиняемый в массовом убийстве людей Ильназ Галявиев, заявил о страхе проходить лечение в казанской больнице. Недавно его признали невменяемым. Что касается опасений юноши, то расстрелявший школьников Галявиев боится мести.

Российский лидер Владимир Путин поручил со 2 августа 2021 года начать единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей. Президент РФ считает, что такая мера поддержки от государства именно в начале августа позволит гражданам без спешки собрать детей в школу.

В России заблокировали почти одну тысячу сайтов, на которых пользователям предлагалось купить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. В Роскомнадзоре уточнили, что специалистам удалось ограничить доступ к большей части ресурсов (свыше 900 страниц) в июле текущего года.

Российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали на Олимпиаде-2020 в академической гребле. Наши девушки показали на выступлении результат в 6 минут 51,45 секунды.

В ООН предупредили, что Мьянма рискует стать страной, из которой распространение коронавируса будет происходить бесконтрольно. Государство превращается в суперраспространителя ковида с вариантами "дельта" и другими формами covid-19, которые крайне опасны, летальны и заразны.

В России создана пятая вакцина от коронавируса BCD-250. Минздрав РФ уже выдал разрешение на клинические исследования препарата. KP.ru собрал все, что известно новой российской прививке.