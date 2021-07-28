В ООН заявили, что Мьянма рискует стать суперраспространителем коронавируса Фото: REUTERS

Спецдокладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Мьянме Том Эндрюс рассказал, что Мьянма рискует стать страной, из которой распространение коронавируса будет происходить бесконтрольно.

- Мьянма превращается в суперраспространителя ковида с вариантами "дельта" и другими формами covid-19, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень опасно по всему спектру причин, - рассказал представитель организации The Guardian.

По словам специалиста, пока точное количество заражений и смертей от ковида в Мьянме неизвестно. При этом Эндрюс отметил, что данное государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

Ранее замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов рассказывал kp.ru, кто такие "суперраспространители" коронавируса, действительно ли они существуют и какую угрозу представляют для окружающих. По словам эксперта, речь идет о Super-spreader (по-русски как раз "суперраспространитель"). Такие пациенты способны заразить covid-19 большое количество людей, чем обычные инфицированные граждане.