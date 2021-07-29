Жена убитого президента Гаити улетела с детьми в США

Вдова убитого президента Гаити улетела в Соединенные Штаты Фото: REUTERS

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин вместе с детьми улетела в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает местный портал Haiti 24.

По информации издания, семья погибшего президента в среду, 28 июля, улетела в американский штат Флорида. Там Мартин Моиз будет продолжать лечение.

Напомним, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции 7 июля 2021 года. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали люди, которые говорили на испанском языке. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз. Ранее сообщалось, что она скончалась от полученных ранений, однако потом эти сообщения опровергли, женщина находилась в критическом состоянии. Позже специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм сообщила, что четверо участников нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза, ликвидированы. Еще шестеро были задержаны.