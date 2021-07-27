Инфекционист: Грудные дети стали заражаться дельта-штаммом коронавируса в 26 раз чаще

Специалист отметил, что этой осенью в РФ начнется новый рост заболеваемости COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что грудные дети стали заражаться дельта-штаммом коронавирусной инфекции в 26 раз чаще.

"Дети сейчас заражаются коронавирусной инфекцией гораздо чаще, как минимум в 26 раз чаще заражаются грудные дети дельта-штаммом", - сказал он в эфире радиостанции "Вести FM".

Специалист отметил, что этой осенью в РФ начнется новый рост заболеваемости COVID-19. Волна будет спровоцирована возвращением граждан страны из отпусков. Он отметил, что в сентябре выйдут все на работу, а сентябрь, как правило, сезон снижения иммунитета.

"Антипрививочников у нас на самом деле всего процентов пять. Остальные - люди сомневающиеся, непонимающие и тревожно относящиеся к ситуации с вакцинацией", - заявил Тимаков.

Ранее Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством отметил, что для того, чтобы избежать новых последствий от коронавируса, необходимо убеждать граждан вакцинироваться, но при этом отметил, что прививка остается добровольной.