Минобороны Армении сообщило об обстреле армянских позиций азербайджанскими ВС

Министерство обороны Армении сообщило об обстреле армянских позиций Фото: REUTERS

Министерство обороны Армении сообщило об обстреле армянских позиций на участке границы в Гегаркуникской области.

- Азербайджанские ВС, нарушив достигнутые накануне соглашения о прекращении огня, около 3 часов ночи открыли стрельбу по армянским позициям на участке границы в Гегаркуникской области. Ответными действиями армянские ВС заставили противника прекратить огонь, — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 7:00 стрельбы нет. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию.

Ранее Россия предложила Армении и Азербайджану ввести режим прекращения огня на границе. Азербайджан принял предложение российской стороны. До этого Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций национальной армии с территории Армении в направлении Кельбаджарского района. Были ранены двое азербайджанских военнослужащих.