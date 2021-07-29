Более четверти россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе до 10 тысяч рублей

Более четверти россиян готова потратить на подготовку ребенка к школе до 10 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более четверти россиян готовы потратить в 2021 на школьный набор для ребенка до 10 тысяч рублей, следует из опроса, проведенного AliExpress Россия и исследовательским агентством ResearchMe. Исследование есть в распоряжении KP.ru.

Согласно исследованию, 26% респондентов потратят на подготовку ребенка к школе от 5 до 10 тысяч рублей. От 10 до 15 тысяч рублей готов выделить 21% опрошенных, еще 14% могут потратить на школьный набор до 5 тысяч рублей.

Больше трети опрошенных – 33% – ответили, что планируют выделить на подготовку ребенка к школе столько же, сколько в 2020. Немногим больше, чем в прошлом году, готовы потратить 26% россиян, 7% респондентов ответили, что не намерены экономить на школьных товарах.

Канцелярские товары оказались самыми востребованными среди россиян – их будут приобретать 60% опрошенных. Спортивную форму планируют купить 50% респондентов, школьную форму – 47%, учебники – 33%.

Кроме того, 27% родителей отнесли к расходам на сборы в школу приобретение влажных салфеток и защитных масок, а 15% намерены купить своим детям новые гаджеты.

Аналитики выяснили, что на школьную форму 35% россиян потратят от 5 до 10 тысяч рублей, 21% готовы отдать от 10 до 15 тысяч, еще 11% отводят в бюджете на форму от 15 до 20 тысяч. На приобретение школьного рюкзака 28% респондентов выделяют до 3 тысяч рублей, 25% опрошенных готовы отдать до 2 тысяч, 19% – до 5 тысяч.

Что касается гаджетов, то 32% опрошенных считают необходимым для учебы ноутбук или смартфон, еще 20% намерены приобрести ребенку умные часы.

Среди канцелярских товаров наиболее популярными у россиян оказались ручки, карандаши и различные письменные принадлежности. Второе место по популярности у книг и развивающей литературы, третье – у товаров для изобразительного искусства.

В исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек.

Как писал сайт kp.ru, школьный набор в России подорожал на 13%.