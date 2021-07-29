Росстат зафиксировал снижение пенсий за полгода в реальном выражении на 0,6% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Согласно данным Росстата, высокая инфляция в России в первой половине 2021 года привела к снижению пенсий в реальном выражении. В феврале 2021 года - на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, а в июне на 0,8%.

В январе текущего года реальный размер средней пенсии демонстрировал рост на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Во все месяцы 2020 года также росли в реальном выражении, но наблюдалась динамика снижения темпов роста — с 3,2% в январе 2020 до 0,8% в декабре 2020 года.

В номинальном выражении средний размер пенсии в июне 2021 года составил 15822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Напомним, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы граждан России за вычетом обязательных платежей во втором квартале текущего 2021 года впервые выросли с начала пандемии коронавирусной инфекции. Рост показателя составил 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.