Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей Фото: REUTERS

Суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на три миллиона рублей.

Компания была оштрафована по делу о нарушении законодательства России в области персональных данных. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Мирового суда столицы, Google отказалась локализовать базы данных пользователей в России. Это первый штраф для компании за подобное нарушение.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Кроме того, компанию оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи.

Напомним, 10 июня 2021 суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 17 миллионов рублей по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. В тот же день суд наложил штраф на Telegram на десять миллионов рублей также за отказ удалить нелегальный контент.